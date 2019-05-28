Економіка України сповільнить зростання, - консенсус-прогноз

Фото: колаж (РБК-Україна)

Прогноз зростання ВВП на 2019 рік погіршений на 0,2 в.п.

Реальний валовий внутрішній продукт України (ВВП) зросте на 2,7% за підсумками 2019 року. Такі дані містяться в оновленому консенсус-прогнозі чиновників і експертів, який опублікувало Мінекономрозвитку.

У квітні порівняно з груднем 2018 року прогноз погіршений на 0,2 в.п.

Очікується, що зростання ВВП прискориться до 3% в 2020 році, до 3,5% в 2021 році і 4% у 2022 році.

Експерти також прогнозують уповільнення зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) до 8,7% в 2019 році, 7,6% - у 2020 році, 6,8% - в 2021 році і 6% - у 2022 році.

" Оновлено прогнозу на 2019 рік

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Консенсус-прогноз - це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, які розраховані як медіана на основі експертних оцінок учасників опитування провідних фахівців у сфері макроаналізу і прогнозування.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.

Відзначимо, за даними Державної служби статистики, реальний ВВП України в I кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 2,2%.