Экономика Украины замедлила рост в 2019 году

Государственная служба статистики обнародовала оценку роста экономики Украины в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, рост реального валового внутреннего продукта в 2019 году составил 3,2%.

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При этом в первом квартале рост составил 2,9%, во втором квартале - 4,7%, в третьем квартале - 3,9%, в четвертом квартале - 1,5%.

Номинальный ВВП за 2019 год составил 3974,6 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 94570 грн. Дефлятор ВВП - 8,1% в постоянных ценах 2016 года.

Окончательные данные ВВП за 2019 год будут обнародованы 30 декабря 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,4%.

Отметим, Международное агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. По данным агентства, вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск снижения экономки как непосредственно, так и через ее влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.

По оценке Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2020 году сократился на 0,5%.