Экономика Украины замедлила рост

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в III квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 4,2%, по отношению к II кварталу 2019 года (с учетом сезонного фактора) - на 0,7%.

Ранее Госстат оценивал рост ВВП во II квартале 2019 года на уровне 4,6%.

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Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост реального внутреннего продукта Украины в 2019-2020 годах на уровне 3,0%. Согласно прогнозу, рост ВВП Украины незначительно ускорится в 2021 году и составит 3,1%.

Напомним, по подсчетам Международного валютного фонда, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине (по паритету покупательной способности) остается очень низким - всего 20% от среднего показателя для ЕС и вторым самым низким показателем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.