Економіка України прискорила зростання

Фото: колаж (РБК-Україна)

Зростання ВВП у другому кварталі прискорилося до 4,6%

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у II кварталі 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в II кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року виріс на 4,6%, по відношенню до I кварталу 2019 року - на 1,6%.

Раніше Держстат оцінював зростання ВВП в I кварталі 2019 року на рівні 2,2%.

Нагадаємо, Національний банк поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту в Україні у 2019 році з 2,5% до 3,0%. Крім того, НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП України до 2020 року з 2,9% до 3,2%. За оцінками НБУ, основним драйвером економічного зростання в наступні роки буде залишатися внутрішній попит.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання став максимальним за останні сім років.

У той же час міжнародні фінансові організації прогнозують уповільнення зростання економіки України в 2019 році. МВФ прогнозує зростання на 2,7%, Світовий банк на 2,7%, ЄБРР - на 2,5%.