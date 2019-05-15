Экономика Украины замедлила рост

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в I квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,2%, по отношению к IV кварталу 2018 года - на 0,2%.

Напомним, по оценкам НБУ, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2019 года замедлился до 2,4% г/г в сравнении с 3,5% в IV квартале 2018 года. Минэкономразвития оценивает рост реального валового внутреннего продукта Украины за январь-март 2019 года в 2,2% (+/-0,2%).

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

В то же время международные финансовые организации прогнозируют замедление роста экономики Украины в 2019 году. МВФ прогнозирует рост на 2,7%, Всемирный банк на 2,7%, ЕБРР - на 2,5%.