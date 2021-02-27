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Економіка України відновиться після кризи: агентство Fitch назвало терміни

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 16:22
Економіка України відновиться після кризи: агентство Fitch назвало терміни Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що реальний ВВП України зросте у 2021 році на 4,1%. Економіка майже відновиться після спаду на 4,2% в 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з прогнозом, зростання відбудеться за рахунок приватного споживання, зростання виробництва сільськогосподарської продукції та часткового відновлення інвестицій.

За оцінками агентства, друга хвиля Covid-19 була набагато складнішою, ніж перша.

"Але рівень смертності знижується, і ми припускаємо, що економічні заборони залишаються обмеженими", - йдеться в повідомленні.

Водночас Fitch прогнозує зниження темпів зростання ВВП до 3,8% у 2022 році у зв'язку з відміною політичних стимулів.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні до 2021 року збільшиться на 4,2%. За оцінками НБУ, в 2020 році ВВП впав на 4,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки". За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% в 2021 році, на 4,3% в 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.

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