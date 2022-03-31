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ЕБРР прогнозирует сокращение экономики Украины в 2022 году из-за войны на 20%

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Украина, Четверг 31 марта 2022 11:11
ЕБРР прогнозирует сокращение экономики Украины в 2022 году из-за войны на 20% Фото: ЕБРР ожидает падение ВВП Украины в 2022 году на 20% (ebrd.com)
Автор: Александр Белоус

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что в этом году ВВП Украины сократится на 20%, а России - на 10%. До российского вторжения в Украину ЕБРР прогнозировал, что в этом году ВВП Украины вырастет на 3,5%, а России - на 3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз банка.

Согласно новому исследованию ЕБРР, война окажет серьезное влияние на экономику далеко за пределами непосредственной зоны конфликта.

В своем первом экономическом прогнозе с начала войны ЕБРР снизил прогноз роста на 2022 год для регионов, в которых он работает, более чем наполовину - до 1,7%, что на 2,5% ниже предыдущего прогноза. Он прогнозирует более устойчивый рост в своих регионах на уровне 5% в 2023 году.

Описывая последствия войны как "самый большой шок предложения, по крайней мере, с начала 1970-х годов", банк прогнозирует, что рост стоимости таких товаров, как продукты питания, нефть, газ и металлы, окажет глубокое влияние на экономику, особенно в странах с более низким уровнем дохода. страны дохода. Россия и Украина поставляют непропорционально большую долю сырьевых товаров, включая пшеницу, кукурузу, удобрения, титан и никель.

ЕБРР не ведет новых операций в России с 2014 года, а ранее на этой неделе объявил о закрытии своих офисов в Москве, а также в Минске, столице Беларуси. Банк осудил вторжение в Украину и объявил о первоначальном пакете мер по обеспечению устойчивости в размере 2 млрд евро для поддержки ее экономики и пострадавших соседей.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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