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Економіка України відновиться в 2023 році, якщо війна закінчиться через два місяці, - ЄБРР

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Київ, Четвер 31 березня 2022 13:12
Економіка України відновиться в 2023 році, якщо війна закінчиться через два місяці, - ЄБРР Фото: головний економіст ЄБРР Беата Яворчик (flickr.com/ebrd)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив, що війна Росії проти України ввергне обидві країни в самий різкий економічний спад за останні 25 років. Однак Економіка України різко відновитися в 2023 році, якщо завершення війни відбудеться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами головного економіста ЄБРР Беати Яворчик, Економіка України скоротиться на 20% цього року, оскільки військові дії ведуться на території, на яку припадає 60% ВВП країни, що існувала до війни.

Однак ВВП може відновитися на 23% в 2023 році, якщо війна припиниться найближчим часом.

"Україна, яка спочатку була бідною країною, стане ще біднішою. Ми розуміємо, що від третини до половини фірм припинили роботу, а споживання електроенергії становить 60% від довоєнного рівня", - заявила Яворчик.

Нагадаємо, ЄБРР прогнозує скорочення економіки України в 2022 році через війну на 20%.

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