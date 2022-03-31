Економіка України відновиться в 2023 році, якщо війна закінчиться через два місяці, - ЄБРР
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив, що війна Росії проти України ввергне обидві країни в самий різкий економічний спад за останні 25 років. Однак Економіка України різко відновитися в 2023 році, якщо завершення війни відбудеться найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами головного економіста ЄБРР Беати Яворчик, Економіка України скоротиться на 20% цього року, оскільки військові дії ведуться на території, на яку припадає 60% ВВП країни, що існувала до війни.
Однак ВВП може відновитися на 23% в 2023 році, якщо війна припиниться найближчим часом.
"Україна, яка спочатку була бідною країною, стане ще біднішою. Ми розуміємо, що від третини до половини фірм припинили роботу, а споживання електроенергії становить 60% від довоєнного рівня", - заявила Яворчик.
Нагадаємо, ЄБРР прогнозує скорочення економіки України в 2022 році через війну на 20%.
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