Экономика Украины восстанавливается в два раза медленнее, чем падала в 2020 году

"Наличный восстановительный рост не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровлении экономики, для этого необходимо больше времени", - говорится в сообщении.

Кроме того, по отметили в Минэкономики, внутреннее восстановление экономики находится еще и под влиянием глобальных изменений и рисков.

"Так, обострение политических и экономических отношений между отдельными странами, злоупотребление РФ доминирующей позицией на рынке газа и соответственно существенное влияние на уровень цен, а также распространение новой волны в мире мутировавшего штамма коронавируса продолжает давить на восстановление экономик мира и Украины в том числе", - добавили в министерстве.