Економіка України відновлюється у два рази повільніше, ніж падала у 2020 році

"Наявне відновлювальне зростання не дозволяє говорити про повноцінне посткризове оздоровлення економіки, для цього необхідно більше часу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за зазначили в Мінекономіки, внутрішнє відновлення економіки знаходиться ще й під впливом глобальних змін та ризиків.

"Так, загострення політичних і економічних відносин між окремими країнами, зловживання РФ домінуючою позицією на ринку газу та відповідно суттєвий вплив на рівень цін, а також поширення нової хвилі у світі мутованого штаму коронавірусу продовжує тиснути на відновлення економік світу та України в тому числі", - додали в міністерстві.