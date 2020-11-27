Экономика Украины упадет не более чем на 5% из-за пандемии COVID-19, - ОП

Фото: Юлия Ковалив (РБК-Украина)

Экономика Украины в 2020 году упадет не более чем на 5% из-за последствий пандемии коронавируса. Это лучший показатель, чем изначально рассчитывали.

Об этом заявила замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Она отметила, что изначально ожидался рост экономики на 4%, а после начала пандемии прогноз скорректировали до падения на 7%.

"Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП - это достаточно существенно, потому что мы помним, когда 2 или 3% роста это было для нас существенное достижение как для страны", - сказала Ковалив.

Напомним, текст доработанного госбюджета на следующий год обнародован на сайте Верховной рады.

Согласно проекту бюджета, финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям в 2021 году сокращено на 30 548,7 млн грн, при этом внешнее финансирование увеличено на 49 167,7 млн грн, внутреннее - уменьшено на 79 716,4 млн грн. Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению.

Доходы проекта государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн. Расходы проекта госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2 779,9 млн грн меньше, чем в первом чтении.

Напомним, Кабинет министров планирует получить от приватизации государственного имущества в 2021 году 12 млрд грн. По сравнению с первым чтением план увеличен в два раза (с 6 млрд грн).

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости студии, среди которых Андрей Шевченко, Илья Кива, Сергей Марченко, Павел Климкин и другие известные политики и общественные деятели, обсудили техническое поражение сборной Украины, Государственный бюджет на 2021 год и последствия локдауна для предпринимателей. Что делать во всех сложившихся ситуациях – основная тема ток-шоу 27 ноября.

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 27 ноября

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты уделили внимание вопросам вакцинации и борьбы с коронавирусом. В частности, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли украинцев вакцинация от распространения COVID-19.

Наталья Виноград рассказала о вакцинации от коронавируса

Главный врач госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак рассказал о срочной необходимости введения локдауна в Украине, несмотря на риски для экономики.

Юрий Сак выступил за полный локдаун

Также народный депутат и член бюджетного комитета Рады Александр Трухин объяснил, как сформировался так называемый "ковидный фонд" и за какие деньги ведется масштабное строительство дорог в Украине.

На борьбу с COVID-19 в Украине было выделено 32 млрд грн

А еще директор клиники семейной медицины в Дубае Лилия Чуб рассказала, как ОАЭ удается сдерживать эпидемию без введения жесткого локдауну. Можно ли так же сделать в Украине? Смотрите в сюжете.

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