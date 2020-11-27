Економіка України впаде не більш ніж на 5% через пандемію COVID-19, - ОП

Фото: Юлія Ковалів (РБК-Україна)

Економіка України в 2020 році знизиться не більш ніж на 5% через наслідків пандемії коронавірусу. Це кращий показник, ніж розраховували.

Про це заявила заступник голови Офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Вона зазначила, що спочатку очікувалося зростання економіки на 4%, а після початку пандемії прогноз скорегували до падіння на 7%.

"Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими. Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці у ВВП - це досить суттєво, тому що ми пам'ятаємо, коли 2 або 3% зростання це було для нас істотне досягнення як для країни", - сказала Ковалів.

Нагадаємо, текст доопрацьованого держбюджету на наступний рік оприлюднений на сайті Верховної ради.

Згідно з проектом бюджету, фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями у 2021 році скорочено на 30 548,7 млн грн, при цьому зовнішнє фінансування збільшено на 49 167,7 млн грн, внутрішній - зменшено на 79 716,4 млн. грн. Відповідна норма закладена у проекті державного бюджету до другого читання.

Доходи проекту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені в сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити у порівнянні з першим читанням на 20 938,5 млн грн. Видатки проекту держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,9 млн грн менше, ніж в першому читанні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує отримати від приватизації державного майна в 2021 році 12 млрд грн. У порівнянні з першим читанням план збільшений у два рази (із 6 млрд грн).

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості студії, серед яких Андрій Шевченко, Ілля Кива, Сергій Марченко, Павло Клімкін та інші відомі політики й громадські діячі, обговорили технічну поразку збірної України, Державний бюджет на 2021 рік та наслідки локдауну для підприємців. Що робити у всіх ситуаціях, які склали – основна тема ток-шоу 27 листопада.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 27 листопада

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова" експерти приділили увагу питанням вакцинації та боротьби з коронавірусом. Зокрема, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує українців вакцинація від розповсюдження COVID-19.

Наталія Виноград розповіла про вакцинацію від коронавірусу

Головний лікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак розповів про термінову необхідність введення локдауну в Україні, не зважаючи на ризики для економіки.

Юрій Сак виступив за повний локдаун

Також народний депутат і член бюджетного комітету Ради Олександр Трухін пояснив, як сформувався так званий "ковідний фонд" і за які гроші ведеться масштабне будівництво доріг в Україні.

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А ще директор клініки сімейної медицини в Дубаї Лілія Чуб розповіла, як ОАЕ вдається стримувати епідемію без введення жорсткого локдауну. Чи можна так само зробити в Україні? Дивіться в сюжеті.

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