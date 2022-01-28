Экономика Украины притормозит: НБУ назвал главные причины

Национальный банк Украины в январе ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2022 году с 3,8% до 3,4%. На экономику будут влиять напряженная геополитическая ситуация, последствия коронакризиса и высокие цены на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2022 года).

Как отмечается в документе, экономику поддержат потребительский спрос и все еще довольно благоприятные условия торговли.

"Зато весомым сдерживающим фактором будет оставаться напряженная геополитическая ситуация, которая будет негативно влиять на инвестиционные решения. Кроме того, несмотря на постепенное угасание пандемии, последствия коронакризиса будут оставаться довольно ощутимыми. Сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья, прежде всего в первом полугодии, также будут ограничивать потенциал роста", - говорится в отчете.

НБУ ожидает, что частично действие этих ограничивающих факторов будет проявляться и в 2023 году. Несмотря на то, что базовый прогноз предполагает постепенное снижение премии за риск со II квартала текущего года, последствия текущей геополитической напряженности будут проявляться и в 2023 году через ее негативное влияние на инвестиционный процесс в 2022 году.

По прогнозу НБУ, в 2023-2024 годах рост реального ВВП ускорится соответственно до 3,7% и 4%. Этому должна поспособствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, дальнейший рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий торговли.

"Положительное влияние будет иметь и распространение вакцинации, что будет способствовать окончательному исчерпанию негативных эффектов пандемии, дальнейшему налаживанию цепей производства и поставок. Это обусловит наращивание производства и оживит инвестиционную деятельность в Украине. Частное потребление, несмотря на определенное замедление, будет оставаться одним из самых устойчивых компонентов ВВП благодаря дальнейшему росту доходов и распространению кредитования", - говорится в отчете.