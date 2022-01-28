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Економіка України пригальмує: НБУ назвав головні причини

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Україна, П'ятниця 28 січня 2022 15:24
Економіка України пригальмує: НБУ назвав головні причини Фото: НБУ прогнозує уповільнення економіки України  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України у січні погіршив прогноз зростання ВВП України у 2022 році з 3,8% до 3,4%. На економіку впливатимуть напружена геополітична ситуація, наслідки коронакризи та високі ціни на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2022 року).

Як зазначається в документі, економіку підтримають споживчий попит і все ще доволі сприятливі умови торгівлі.

"Натомість вагомим стримуючим чинником залишатиметься напружена геополітична ситуація, що негативно впливатиме на інвестиційні рішення. Крім того, попри поступове згасання пандемії, наслідки коронакризи залишатимуться доволі відчутними. Порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини, передусім у першому півріччі, також обмежуватимуть потенціал зростання", - йдеться у звіті.

Економіка України пригальмує: НБУ назвав головні причини

НБУ очікує, що частково дія цих обмежуючих факторів проявлятиметься й у 2023 році. Попри те, що базовий прогноз припускає поступове зниження премії за ризик з II кварталу поточного року, наслідки поточної геополітичної напруженості проявлятимуться і у 2023 році через його негативний вплив на інвестиційний процес у 2022 році.

За прогнозом НБУ, у 2023-2024 роках зростання реального ВВП прискориться відповідно до 3,7% та 4%. Цьому має посприяти стабілізація геополітичної ситуації протягом 2022 року, подальше зростання світової економіки та збереження доволі сприятливих умов торгівлі.

"Позитивний вплив матиме й поширення вакцинації, що сприятиме остаточному вичерпанню негативних ефектів пандемії, подальшому налагодженню ланцюгів виробництва та поставок. Це зумовить нарощування виробництва та пожвавить інвестиційну діяльність в Україні. Приватне споживання, попри певне сповільнення, залишатиметься однією з найстійкіших компонентів ВВП завдяки подальшому зростанню доходів та поширенню кредитування", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, в січні МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки в 2022 році з 4,9% до 4,4%. За оцінкою МВФ, в 2021 році світова економіка зросла на 5,9%.

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