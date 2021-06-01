Экономика Украины начала восстанавливаться: в базовых отраслях зафиксирован рост

Кроме того, с начала года (за январь-апрель) ИПБО увеличился на 1,5%.

"Существенной причиной был эффект базы сравнения - в прошлом году в этот период действовал жесткий локдаун как в Украине, так и в большинстве стран мира, что негативно сказалось на внутреннем и внешнем спросе. Впрочем, и без учета базы сравнения экономическая активность продолжала восстанавливаться", - говорится в обзоре НБУ.

По данным НБУ, восстановление было обусловлено менее жесткими, чем в прошлом году, карантинными ограничениями, их введением только в отдельных областях (карантин "красных зон") и приспособлением населения и бизнеса к работе в таких условиях. Дополнительным фактором была благоприятная внешняя конъюнктура.

Рост розничной торговли в апреле стремительно ускорился до 34,3% г/г, существенно увеличился пассажирооборот. Ускорился также рост промышленного производства (до 13,0% г/г). Перерабатывающая промышленность выросла в результате восстановления отраслей, направленных как на удовлетворение потребительского спроса (текстиль, производство мебели), так и инвестиционного спроса (машиностроение), а также наращивание экспорта продукции металлургии и химии. Соответственно улучшилась и ситуация в отраслях - звеньях производственного процесса: высокий спрос на уголь и руды обусловил возобновление роста в добывающей промышленности, отметили в НБУ.

В результате увеличения бюджетных расходов на дорожное хозяйство и спроса населения на жилье возобновился рост в строительстве (на 12,9% г/г). Оживление промышленности и строительства способствовало росту грузооборота и оптовой торговли. Сохранился спад в сельском хозяйстве (на 4,6% г/г), в частности на фоне дальнейшего увеличения производственных затрат в животноводстве, говорится в обзоре НБУ.