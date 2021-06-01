Економіка України почала відновлюватися: у базових галузях зафіксоване зростання

Крім того, з початку року (за січень-квітень) ІВБГ збільшився на 1,5%.

"Вагомою причиною був ефект бази порівняння - торік у цей період діяв жорсткий локдаун як в Україні, так і в більшості країн світу, що негативно позначилося на внутрішньому та зовнішньому попиті. Утім, і без урахування бази порівняння економічна активність продовжувала відновлюватися", - йдеться в огляді НБУ.

За даними НБУ, відновлення було зумовлено менш жорсткими, ніж торік, карантинними обмеженнями, їх запровадженням лише в окремих областях (карантин "червоних зон") і пристосуванням населення та бізнесу до роботи в таких умовах. Додатковим чинником була сприятлива зовнішня кон’юнктура.

Зростання роздрібної торгівлі у квітні стрімко прискорилося до 34,3% р/р, суттєво збільшився пасажирообіг. Пришвидшилося також зростання промислового виробництва (до 13,0% р/р). Переробна промисловість зросла в результаті відновлення галузей, спрямованих як на задоволення споживчого попиту (текстиль, виробництво меблів тощо), так й інвестиційного попиту (машинобудування), а також нарощення експорту продукції металургії та хімії. Відповідно поліпшилася і ситуація у галузях - ланках виробничого процесу: високий попит на вугілля та руди зумовив відновлення зростання добувної промисловості, зазначили в НБУ.

У результаті збільшення бюджетних витрат на дорожнє господарство та попиту населення на житло відновилося зростання в будівництві (на 12,9% р/р). Пожвавлення промисловості та будівництва сприяло зростанню вантажообігу та оптової торгівлі. Зберігся спад у сільському господарстві (на 4,6% р/р), зокрема на тлі подальшого збільшення виробничих витрат у тваринництві, йдеться в огляді НБУ.