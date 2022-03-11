Экономика Украины за довоенный 2021 год выросла на 3,4%, - Госстат

Номинальный ВВП Украины в 2021 году составил 5459,6 трлн гривен, а в расчете на одного человека - 131 944 гривен.

По оценке НБУ, после начала российского вторжения экономика Украина сократилась примерно наполовину.

В Офисе президента оценивают ущерб инфраструктуре Украины в 100 млрд долларов.

Во время вторжения России в Украину в 2014 году ВВП сократился на 6,6%, в 2015 году - на 9,8%.

Ранее Государственная служба статистики улучшила оценку сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 3,8%.