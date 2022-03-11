Економіка України за довоєнний 2021 рік зросла на 3,4%, - Держстат

Державна служба статистики оприлюднила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021 році. За даними статистичного відомства, зростання склало 3,4%
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
Номінальний ВВП України в 2021 році склав 5459,6 трлн гривень, а в розрахунку на одну людину - 131 944 гривень.
За оцінкою НБУ, після початку російського вторгнення економіка Україна скоротилася приблизно наполовину.
В офісі президента оцінюють збиток інфраструктурі України в 100 млрд доларів.
Під час вторгнення Росії в Україну в 2014 році ВВП скоротився на 6,6%, в 2015 році - на 9,8%.
Раньше Державна служба статистики поліпшила оцінку скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році до 3,8%.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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