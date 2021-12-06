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Экономика Украины будет расти медленнее, инфляция ускорится, - консенсус-прогноз

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Украина, Понедельник 06 декабря 2021 16:35
Экономика Украины будет расти медленнее, инфляция ускорится, - консенсус-прогноз Фото: экономика Украины вырастет на 3,4% в 2021 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году ожидается на уровне 3,4%. В апреле прогнозировался рост на 4,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выпуск консенсус-прогноза "Украина: вызовы и угрозы постпандемического развития (октябрь 2021 года)", который обнародован на сайте Минэкономики.

Прогноз на 2022 год ухудшен с 3,7% до 3,6%. Пересмотр показателей в основном обусловлен корректировкой темпов роста инвестиций в сторону их уменьшения.

По мнению экспертов, в 2023-2024 годах темпы экономического роста Украины будут иметь тенденцию к ускорению, хотя и не превысят темпы потенциального роста. Консенсусная оценка роста ВВП в 2023 году составляет 3,4% и 4% в 2024 году.

"Прогнозы восстановления экономики Украины как на 2021 год, так и на дальнейшую перспективу, в основном все еще находятся под влиянием неопределенности относительно будущего развития", - говорится в документе.

Эксперты склоняются к высокой вероятности превышения инфляцией целевого уровня Национального банка (5,0%) на фоне постепенного восстановления экономической активности в 2021 году. Так, консенсусная оценка инфляции в расчете декабрь к декабрю на 2021 год составляет 10,6% по сравнению с 7,4% (предварительной оценки консенсус-прогноза), а на 2022 год осталась без изменений - 6,6%

Экономика Украины будет расти медленнее, инфляция ускорится, - консенсус-прогноз

Консенсус-прогноз - это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами министерств, государственных институтов, аналитических центров, инвесткомпаний и банков. Прогнозные показатели, предоставленные участниками опроса, не являются официальными прогнозами учреждений, а лишь экспертными оценками специалистов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составит около 3% после падения на 4,0% в прошлом году.

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