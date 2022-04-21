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Экономика Украины уже адаптировалась к военному положению, - Гетманцев

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Украина, Четверг 21 апреля 2022 12:02
Экономика Украины уже адаптировалась к военному положению, - Гетманцев Фото: глава Комитета Верховной Ррды по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Экономика Украины уже адаптировалась к военному положению. Расходы на армию и военно-промышленный комплекс должны быть существенно увеличены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Как отметил депутат, сегодня абсолютный экономический приоритет - это армия, абсолютный приоритет - это военно-промышленный комплекс. "Мы должны увеличить минимум вдвое расходы на армию даже после победы", - написал он.

Гетманцев очертил приоритеты и первоочередные шаги в экономике во время войны, состояние государственных финансов и налоговой системы сейчас.

"Длительная война в измерении внутренней борьбы с "русским миром", в котором уклонение от налогообложения и бытовая коррупция являются нормой, которая одобрительно воспринимается. Борьба с пренебрежением к закону, которая является нормативным элементом "русского мира", на пути к цивилизованному миру, где живут по закону, а не по договоренностям и "понятиям"", - добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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