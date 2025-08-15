Економіка Тайваню під загрозою? Країна перегляне прогноз зростання через мита США

Як стало відомо, статистичне бюро в Тайбеї опублікує оновлені дані 16 серпня. Раніше в травні бюро прогнозувало зростання економіки на 3,1%. При цьому середній прогноз 22 економістів, які провели аналіз після введення мит США, становить 4,1% зростання цього року.

Також бюро надасть свій перший прогноз щодо валового внутрішнього продукту на 2026 рік, а ще - прогнози щодо інфляції на цей і наступний роки.

Bloomberg зазначає, що економіка Тайваню стрімко зросла за рахунок експорту технологій, який користувався значним попитом під час буму штучного інтелекту, а компанії здійснювали закупівлі до запровадження тарифів.

Країна, яка спеціалізується на виробництві передових мікросхем, нещодавно повідомила про один із найшвидших темпів зростання у світі за останній квартал.

Тайвань зафіксував історичний обсяг експорту на 154 мільярди доларів за цей період, ризикуючи викликати гнів Дональда Трампа через зростання торгового дисбалансу зі США. Це зростання також посилило тиск на місцеву валюту, викликавши її зміцнення.

Тепер питання полягає в тому, чи зможе Тайвань зберегти такі ж показники до кінця року. Економіст Bloomberg Economics Хесон Квон прогнозує, що зростання сповільниться в другій половині року, оскільки завершиться період попередньої закупівлі та почнуть діяти більш високі мита США.

"Хоча світовий бум штучного інтелекту ще певний час буде підтримувати технологічну економіку Тайваню, (але - ред.) невизначеність щодо торговельної політики США, особливо щодо чіпів, становить ключовий ризик для перспектив", - написав він.

Уряд Тайбея заявив, що 20% рівень тарифів тимчасовий і що він продовжить переговори зі США, щоб забезпечити "кращу і більш розумну ставку". Зрештою, як пише Bloomberg, тарифний удар для Тайваню все ж може бути меншим, незважаючи на побоювання.

Також видання нагадало ще одну заяву Трампа про мита. Нещодавно він сказав, що планує ввести 100% мито на імпорт напівпровідників, але фірми, які інвестують у США, будуть звільнені від нього.

На думку одного з тайванських чиновників, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - найбільша компанія країни і ключовий постачальник передових чипів для Nvidia Corp. і Apple Inc. - не повинна підпадати під мита, оскільки вона має заводи в США.