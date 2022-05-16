Экономика России в лучшем положении, чем Украины. Кулеба о промедлении ЕС с эмбарго

Экономика Украины в условиях войны пострадала сильнее, чем РФ, даже несмотря на санкции. Улучшить ситуацию может лишь полный отказ Европы от российских нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы немецкому изданию Welt.

"Наша экономика пострадала от войны сильнее, чем российская от санкций. Хотя санкции очень важны и имеют эффект, они не смогут остановить российскую военную машину, пока Европа продолжает покупать российскую нефть и газ", - сказал он.

По словам Кулебы, в краткосрочной перспективе Россия в лучшем положении, чем Украина. Хотя, конечно, санкции будут иметь свое разрушительное влияние на экономику РФ, правда позже.

"Российский бюджет демонстрирует профицит через газ и нефть. Да, другие секторы испытывают огромные трудности, розничная торговля, оборона. И в долгосрочной перспективе их экономика будет разрушена. Но в краткосрочной перспективе они в лучшем положении, чем мы. Поэтому мы просим наших друзей и партнеров помочь нам экономически, и дать нам возможность бороться дальше", - добавил глава МИД.