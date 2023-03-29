Економіка Росії починає розвалюватися, - WSJ

Оскільки війна триває вже другий рік, а західні санкції діють дедалі сильніше, державні доходи Росії скорочуються, а її економіка змістилася на більш низьку траєкторію, мабуть, у довгостроковій перспективі, йдеться у матеріалі.

Найбільші експортні товари країни, газ та нафта втратили основних покупців. Державні фінанси напружені. Рубль упав більш ніж на 20% із листопада по відношенню до долара. Робоча сила скоротилася, оскільки молоді люди вирушають на фронт або тікають із країни через страх бути покликаними. Невизначеність стримує інвестиції у бізнес.

"Російська економіка входить у довгострокову регресію", - передбачає Олександра Прокопенко, колишній співробітник Центрального банку Росії, що залишила країну незабаром після вторгнення.

Немає жодних ознак того, що економічні труднощі настільки серйозні, щоб становити короткострокову загрозу спроможності Росії вести війну. Але брак державних доходів вказує на дилему, що загострюється, як поєднати роздуті військові витрати з субсидіями та соціальними витратами, які допомогли президенту Володимиру Путіну захистити громадянське населення від поневірянь.

Російський мільярдер Олег Дерипаска цього місяця попередив, що в Росії закінчуються готівка. "Наступного року грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори", - заявив сировинний магнат.

Значно втративши свій європейський ринок і з відходом західних інвесторів, Росія стає все більш залежною від Китаю, реалізовуючи давні побоювання Москви стати економічною колонією свого домінуючого південного сусіда.

"Незважаючи на стійкість Росії в короткостроковій перспективі, довгострокова картина виглядає похмуро: Москва буде набагато замкненішою і надмірно залежною від Китаю", - сказала Марія Шагіна, старший науковий співробітник аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Значною мірою туманні перспективи пов'язані з невдалою ставкою Путіна минулого року на те, що він може використати російські енергоносії, щоб обмежити підтримку України із боку Західної Європи.

Європейські уряди, замість того, щоб стримати свою підтримку Києва, швидко зайнялися пошуком нових джерел природного газу та нафти. Більшість потоків російського газу до Європи припинилися і після початкового стрибка світові ціни на газ різко впали. Тепер Москва заявляє, що скоротить видобуток нафти на 5% до червня, порівняно з попереднім рівнем. Він продає свою нафту зі знижкою до світових цін.

Внаслідок цього доходи уряду від енергоресурсів за перші два місяці цього року скоротилися майже наполовину порівняно з минулим роком, а дефіцит бюджету збільшився. Дефіцит бюджету досяг 34 млрд доларів за ці перші два місяці, що еквівалентно більш ніж 1,5% загального обсягу виробництва країни. Це змушує Москву заглиблюватися у свій суверенний фонд добробуту, один із головних антикризових буферів.

Уряд, як і раніше, може брати внутрішні позики, а у фонді національного добробуту все ще є 147 млрд доларів, навіть після того, як до вторгнення він скоротився на 28 млрд доларів. Росія знайшла способи продавати свою нафту Китаю та Індії. Китай втрутився, щоб поставити багато деталей, які Росія раніше отримувала із Заходу.

Російські офіційні особи визнали наявність труднощів, але кажуть, що економіка швидко адаптувалася. Путін заявив, що його уряд ефективно протистоїть загрозам економіці.

"Знаєте, є принцип: гармати замість олії, - сказав Путін у зверненні до нації минулого місяця. - Звичайно, національна оборона є найвищим пріоритетом, але при вирішенні стратегічних завдань у цій сфері ми не повинні повторювати помилок минулого і не повинні руйнувати власну економіку ".

Протягом більшої частини більш ніж 20-річного правління Путіна високі доходи від нафти та газу підтримували суспільний договір, згідно з яким більшість росіян здебільшого трималися подалі від опозиційної політики та протестів в обмін на підвищення рівня життя.

Міжнародний валютний фонд підрахував, що потенційні темпи зростання Росії – темпи, за яких вона могла б зростати, – становили близько 3,5% до 2014 року, коли вона захопила Крим. Деякі економісти кажуть, що цей показник упав приблизно до 1%, оскільки продуктивність знижується, а економіка стає технологічно відсталою і більш ізольованою.

"Для такої економіки, як Росія, 1% - це ніщо; це навіть не підтримує рівень", - сказала Прокопенко, колишній чиновник центрального банку.

Падіння експорту, обмежений ринок праці та збільшення державних витрат посилюють інфляційні ризики, заявив цього місяця центральний банк. Інфляція у Росії у лютому становила близько 11% порівняно з тим самим місяцем минулого року. За словами центрального банку, найближчими місяцями цей показник тимчасово впаде нижче 4%, хоча це пов'язано з високою базою порівняння зростання цін після вторгнення минулого року. Ряд інших економічних показників також тимчасово покращиться найближчими місяцями через такі базові ефекти, вважають економісти.

За даними московського Інституту економічної політики Гайдара, у промисловості країни спостерігається найсильніший дефіцит робочої сили з початку обліку в 1993 році. За даними центрального банку, витік мозку після вторгнення і військова мобілізація 300 тисяч людей минулої осені призвели до того, що близько половини підприємств зіткнулися з нестачею робочих рук. Високим попитом користуються слюсарі, зварювальники та механізатори.

Значне зростання промислового виробництва зараз відбувається за рахунок заводів, що випускають ракети, артилерійські снаряди та військовий одяг, замінюючи величезні кількості, що використовуються під час війни. За словами Путіна, деякі заводи працюють у кілька змін, щоб упоратися з попитом.

Військове виробництво маскує проблеми. "Це не справжнє продуктивне зростання. Це не розвиває економіку", - сказала пані Прокопенко.

Росії вдалося уникнути найгіршого минулого року, чому спочатку сприяли високі світові ціни на енергоносії. Згідно з офіційними даними, валовий внутрішній продукт впав на 2,1%, що набагато менше, ніж деякі ранні прогнози падіння на 10-15%.

Експорт газу до Європи почав скорочуватися лише минулого літа. Заборона ЄС на російську морську нафту та обмеження цін "Великої сімки" почали діяти лише у грудні. Санкції щодо нафтопродуктів, таких як дизельне паливо, набули чинності минулого місяця. За даними МВФ, ці затримки підтримували зростання доходів від енергетики та допомогли уряду розгорнути величезні фіскальні стимули у розмірі близько 4% ВВП у 2022 році.

Однак у січні та лютому цього року податкові надходження від нафти та газу, які становлять майже половину всіх доходів бюджету, скоротилися на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а державні витрати підскочили більш як на 50%.

За оцінками аналітиків, беззбиткова для бюджету ціна на нафту в Росії, необхідна їй для балансу, зросла до 100 доларів за барель, оскільки витрати на війну лягають на бюджет.

За даними Міністерства фінансів, флагманська нафта марки Urals у лютому коштувала в середньому 49,56 долара за барель і торгується великим дисконтом у порівнянні з еталонною нафтою марки Brent, яка того місяця коштувала близько 80 доларів за барель, хоча деякі аналітики стверджують, що різниця менше. Минулого місяця уряд змінив свою формулу оподаткування нафти, щоб отримати більше від виробників.

"Тепер у Росії менше переговорних позицій на світовому ринку нафти, тому що у неї набагато менше вибору, куди постачати нафту", - сказав Астров, економіст Віденського інституту.

Споживачі також страждають. Згідно з офіційними даними, у 2022 році роздрібні продажі впали на 6,7%, що стало найгіршим показником з 2015 року. За даними московської Асоціації європейського бізнесу, продаж нових автомобілів у лютому впав на 62% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Цього року більшість аналітиків очікують на чергове падіння ВВП, хоча деякі, зокрема МВФ, прогнозують скромне зростання.

Але фонд заявив, що до 2027 року обсяг виробництва, за прогнозами, буде приблизно на 7% нижчим, ніж вказувалося у довоєнних прогнозах. "Втрата людського капіталу, ізоляція від світових фінансових ринків та обмежений доступ до передових технологій перешкоджатимуть розвитку російської економіки", - заявили у МВФ.

Rystad Energy, консалтингова фірма, очікує, що інвестиції в розвідку та видобуток нафти і газу в Росії скоротяться цього року до 33 млрд доларів з прогнозованих 57 мільярдів доларів до вторгнення. Це означало б менше продукції майбутньому. За оцінками аналітиків BP PLC, загальний видобуток нафти в Росії, який у 2019 році становив близько 12 млн барелів на день, до 2035 року знизиться до 7-9 млн барелів на день.

"Ми не говоримо про однорічну або дворічну кризу, - сказав Астров. - Російська економіка піде іншою траєкторією".