Економіка РФ, ймовірно, зіткнеться зі значними проблемами у 2025 році, - ISW

Росію в найближчому майбутньому, судячи з усього, чекають серйозні проблеми. Її економіка виявилася не такою стійкою, як стверджує влада.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як пишуть аналітики, нещодавня економічна політика Кремля вказує на те, що економіка РФ, швидше за все, зіштовхнеться із значними проблемами у 2025 році. У зв'язку з цим російський диктатор Володимир Путін стурбований економічною стабільністю Росії у довгостроковій перспективі.
Зокрема, Кремль нещодавно ухвалив кілька рішень, спрямованих на скорочення витрат уряду РФ на поранених російських військових, боротьбу з інфляцією, а також вирішення довгострокових демографічних проблем, таких як низький рівень народжуваності та нестача робочої сили.
Така політика показує, що російська економіка не така стійка до західних санкцій, грошових обмежень і вартості військових дій, як про це говорить і стверджує російський уряд.
Також це говорить про те, що Кремль не зможе підтримувати затяжні воєнні дії протягом багатьох років і десятиліть, захищаючи російське суспільство від економічних проблем.
Як результат, послідовна західна та міжнародна підтримка опору України на полі бою ще більше посилить економічні проблеми Росії.
Нагадаємо, вчора стало відомо про те, що уряд Росії за дорученням Путіна різко скоротив виплати пораненим на війні проти України. При цьому, виплати для тих, хто отримав інвалідність, зросли.
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