Як пишуть аналітики, нещодавня економічна політика Кремля вказує на те, що економіка РФ, швидше за все, зіштовхнеться із значними проблемами у 2025 році. У зв'язку з цим російський диктатор Володимир Путін стурбований економічною стабільністю Росії у довгостроковій перспективі.

Зокрема, Кремль нещодавно ухвалив кілька рішень, спрямованих на скорочення витрат уряду РФ на поранених російських військових, боротьбу з інфляцією, а також вирішення довгострокових демографічних проблем, таких як низький рівень народжуваності та нестача робочої сили.

Така політика показує, що російська економіка не така стійка до західних санкцій, грошових обмежень і вартості військових дій, як про це говорить і стверджує російський уряд.

Також це говорить про те, що Кремль не зможе підтримувати затяжні воєнні дії протягом багатьох років і десятиліть, захищаючи російське суспільство від економічних проблем.

Як результат, послідовна західна та міжнародна підтримка опору України на полі бою ще більше посилить економічні проблеми Росії.