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Экономика РФ, вероятно, столкнется со значительными проблемами в 2025 году, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россию в ближайшем будущем, судя по всему, ожидают серьезные проблемы. Ее экономика оказалась не такой устойчивой, как утверждают власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, недавняя экономическая политика Кремля указывает на то, что экономика РФ, скорее всего, столкнется со значительными проблемами в 2025 году. В связи с этим, российский диктатор Владимир Путин обеспокоен экономической стабильностью России в долгосрочной перспективе.

В частности, Кремль недавно принял несколько решений, направленных на сокращение расходов правительства РФ на раненных российских военных, борьбу с инфляцией, а также решения долгосрочных демографических проблем, таких как низкий уровень рождаемости и нехватка рабочей силы.

Такая политика показывает, что российская экономика не так устойчива к западным санкциям, денежным ограничениям и стоимости военных действий, как об этом говорит и утверждает российское правительство.

Также это говорит о том, что Кремль не сможет поддерживать затяжные военные действия в течение многих лет и десятилетий, защищая в то же время российское общество от экономических проблем.

Как результат, последовательная западная и международная поддержка сопротивления Украины на поле боя еще больше усугубит экономические проблемы России.

Напомним, вчера стало известно о том, что правительство России по поручению Путина резко сократило выплаты раненым на войне против Украины. При этом, выплаты для получивших инвалидность выросли.

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