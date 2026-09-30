Економіка РФ перебуває на межі "великої кризи" через війну проти України, - розвідка Данії

Згідно зі звітом Данської служби оборонної розвідки (DDIS), Росія після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни проти України дедалі більше ризикує та зазнає значних втрат заради обмежених територіальних здобутків.

Це, своєю чергою, створює серйозний тиск на російську економіку. За оцінкою DDIS, вона наближається до серйозної кризи.

Серед причин називають значні витрати Росії на оборону та вплив міжнародних санкцій. Тривала війна потребує дедалі більше ресурсів, водночас російська армія зазнає значних втрат.

За даними, наведеними у звіті, від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військових перевищили 1 млн осіб. Влітку, за оцінкою данської розвідки, кількість втрат уже перевищувала число нових рекрутів.

На ситуацію також впливають українські удари по критично важливій інфраструктурі Росії. Президент України Володимир Зеленський називав такі атаки "далекобійними санкціями", наголошуючи на їхньому впливі на російську військову економіку.

Росія посилює гібридну активність

У DDIS також звернули увагу на дії Москви за межами України. Росія, за оцінкою розвідки, посилює диверсійну діяльність та кібератаки проти західних країн.

Данська сторона очікує, що президент РФ Володимир Путін продовжить агресивні дії проти сусідів та держав, які підтримують Україну.

Водночас у DDIS не виявили ознак підготовки Росії до вторгнення в одну з країн-членів НАТО.