Экономика РФ находится на грани "большого кризиса" из-за войны против Украины, - разведка Дании

Согласно отчету Датской службы оборонной разведки (DDIS), Россия после более чем четырех лет полномасштабной войны против Украины все больше рискует и несет значительные потери ради ограниченных территориальных достижений.

Это, в свою очередь, создает серьезное давление на российскую экономику. По оценке DDIS она приближается к серьезному кризису.

Среди причин называют значительные расходы России на оборону и влияние международных санкций. Длительная война требует все больше ресурсов, в то же время российская армия несет значительные потери.

По данным, приведенным в отчете, с начала полномасштабного вторжения потери российских военных превысили 1 млн человек. Летом, по оценке датской разведки, количество потерь уже превышало число новых рекрутов.

На ситуацию также влияют украинские удары по критически важной инфраструктуре России. Президент Украины Владимир Зеленский называл такие атаки "дальнобойными санкциями", отмечая их влияние на российскую военную экономику.

Россия усиливает гибридную активность

В DDIS также обратили внимание на действия Москвы за пределами Украины. Россия, по оценке разведки, усугубляет диверсионную деятельность и кибератаки против западных стран.

Датская сторона ожидает, что президент РФ Владимир Путин продолжит агрессивные действия против соседей и государств, поддерживающих Украину.

В то же время, в DDIS не выявили признаков подготовки России к вторжению в одну из стран-членов НАТО.