Економіка РФ нестійка і обмежуватиме можливості воювати проти України, - ISW

Перш ніж зробити висновки, аналітики привели для розуміння інформацію останніх днів щодо російських фінансів.

Зокрема, 7 грудня міністр оборони США Ллойд заявив, що Росія витратила на війну проти України понад 200 млрд доларів і зазнала щонайменше 700 тисяч втрат з лютого 2022 року. При цьому нещодавні втрати становили загалом 1000 солдатів на день.

У понеділок, 9 грудня, український Центр протидії дезінформації повідомив, що ліквідні активи Росії в її Фонді національного добробуту скоротилися зі 140 млрд доларів у лютому 2022 року до 53,8 млрд доларів станом на 1 грудня 2024 року. Центр зазначив, що РФ все більше покладається на резерви китайського юаня та продаж золота для покриття свого бюджетного дефіциту, а також виділяє третину свого національного бюджету на 2025-2027 роки на оборонні витрати, що свідчить про нестійкий пріоритет війни на шкоду економічній стабільності.

Крім цього, генеральний прокурор Росії Ігор Краснов заявив 9 грудня, що корупційні злочини, включно з хабарництвом, зросли майже на 30% у 2024 році порівняно з 2023 роком. При цьому влада РФ притягнула до дисциплінарної відповідальності понад 30 тисяч російських чиновників за корупційні порушення у 2024 році.

Висновок ISW

Аналітики вважають, що зростання економічного тиску на Росію, викликане війною, у поєднанні з широко поширеною корупцією, нестачею робочої сили і неефективністю російської оборонної промисловості, ймовірно, посилять вартість війни для Росії і ще більше підірвуть її здатність ефективно підтримувати діяльність оборонного сектора, зберігаючи при цьому економічну стабільність.

Раніше в ISW вже спостерігали повідомлення про подібні тенденції та статистику в російській економіці. Вони вказували на те, що економічна траєкторія Росії є нестійкою в середньостроковій і довгостроковій перспективі та дедалі більше обмежуватиме її можливості вести війну проти України.