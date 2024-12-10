Экономика РФ неустойчива и будет ограничивать возможности воевать против Украины, - ISW

Россия теряет способность эффективно обеспечивать оборонный сектор сохраняя экономическую стабильность. Это происходит из-за растущих расходов на войну, коррупцию, нехватку рабочей силы и других факторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Прежде чем сделать выводы, аналитики привели для понимания информацию последних дней касаемо российских финансов.
В частности, 7 декабря министр обороны США Ллойд заявил, что Россия потратила на войну против Украины более 200 млрд долларов и понесла не менее 700 тысяч потерь с февраля 2022 года. При этом недавние потери составляли в среднем 1000 солдат в день.
В понедельник, 9 декабря, украинский Центр по противодействую дезинформации сообщил, что ликвидные активы России в ее Фонде национального благосостояния сократились со 140 млрд долларов в февраля 2022 года до 53,8 млрд долларов к 1 декабря 2024 года. Центр отметил, что РФ все больше полагается на резервы китайского юаня и продажу золота для покрытия своего бюджетного дефицита, а также выделяет треть своего национального бюджета на 2025-2027 годы на оборонные расходы, что свидетельствует о неустойчивом приоритете войны в ущерб экономической стабильности.
Помимо этого, генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил 9 декабря, что коррупционные преступления, включая взяточничество, выросли почти на 30% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. При этом власти РФ привлекли к дисциплинарной ответственности более 30 тисяч российский чиновников за коррупционные нарушения в 2024 году.
Аналитики считают, что растущее экономическое давление на Россию, вызванное войной, в сочетании с широко распространенной коррупцией, нехваткой рабочей силы и неэффективностью российского оборонной промышленности, вероятно, усугубят стоимость войны для России и еще больше подорвут ее способность эффективно поддерживать деятельность оборонного сектора, сохраняя при этом экономическую стабильность.
Ранее в ISW уже наблюдали сообщения о подобных тенденциях и статистике в российской экономике. Они указывали на то, что экономическая траектория России неустойчива в среднесрочной и долгосрочной перспективе и будет все больше ограничивать ее возможности вести войну против Украины.
Напомним, на днях The Washington Post ссылаясь на американских чиновников писало, что санкции Запада постепенно подрывают российское производство оружия. Причем работают таким образом, что в последствии это будет препятствовать способности Москвы достигать своих целей на поле боя.
Также многие независимые эксперты сходятся во мнениич что санкции ухудшили качество российского оборудования и сделали цепи поставок более хрупкими.
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