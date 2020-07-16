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Экономика Китая вернулась к росту после резкого спада

Четверг 16 июля 2020 12:59
Экономика Китая вернулась к росту после резкого спада
Фото: Пекин (Вjingtravel.com)
Автор: Александр Белоус

Китай может стать единственной крупной экономикой мира с ростом в 2020 году

Экономика Китая вернулась к росту после глубокого спада в 2020 года. ВВП КНР вырос на 3,2% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Национальное бюро статистики КНР.

Рост последовал за резким спадом на 6,8% в первом квартале, худшим по крайней мере с начала 1990-х годов.

Как отмечает агентство Reuters, внутреннее потребление и инвестиции оставались слабыми, а шок от коронавирусного кризиса подчеркнул необходимость усиления мер поддержки для стимулирования роста.

"Это во многом связано с правительственным стимулированием восстановления, которое в значительной степени сфокусировано на промышленной стороне. Потребитель остается очень осторожным", - сказал Родриго Катрил из National Australia Bank в Сиднее.

Снижение потребления действительно говорит о том, что глобальные перспективы не очень радужны, особенно с учетом того, что многие страны продолжают бороться с пандемией COVID-19, хотя Китай в значительной степени сумел сдержать вспышку и начал перезапускать свои экономические двигатели.

Розничные продажи в июне упали на 1,8% в годовом исчислении, снижаясь пятый месяц подряд. Инвестиции в основной капитал сократились на 3,1% в первом полугодии в годовом выражении.

Напомним, МВФ ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9%.

При этом фонд прогнозирует рост экономики Китая на 1%.

Как сообщало РБК-Украина, зависимая от торговли экономика Сингапура рекордно сократилась во втором квартале 2020 года 41,2%.

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