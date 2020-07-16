Економіка Китаю повернулася до зростання після різкого спаду

Фото: Пекін (Вjingtravel.com)

Китай може стати єдиною великою економікою світу з ростом в 2020 році

Економіка Китаю повернулася до зростанню після глибокого спаду до 2020 року. ВВП КНР виріс на 3,2% в другому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Національне бюро статистики КНР.

Зростання пішов за різким спадом на 6,8% в першому кварталі, найгіршим принаймні з початку 1990-х років.

Як зазначає агентство Reuters, внутрішнє споживання та інвестиції залишалися слабкими, а шок від коронавірусної кризи підкреслив необхідність посилення заходів підтримки для стимулювання зростання.

"Це багато в чому пов'язано з урядовим стимулюванням відновлення, яке в значній мірі сфокусовано на промисловій стороні. Споживач залишається дуже обережним", - сказав Родріго Катрил з National Australia Bank в Сіднеї.

Зниження споживання дійсно говорить про те, що глобальні перспективи не дуже райдужні, особливо з урахуванням того, що багато країн продовжують боротися з пандемією COVID-19, хоча Китай в значній мірі зумів стримати спалах і почав перезавантажувати свої економічні двигуни.

Роздрібні продажі в червні впали на 1,8% в річному обчисленні, знижуючись п'ятий місяць поспіль. Інвестиції в основний капітал скоротилися на 3,1% у першому півріччі в річному вираженні.

Нагадаємо, МВФ очікує, що в 2020 році світовий ВВП скоротиться на 4,9%.

При цьому фонд прогнозує зростання економіки Китаю на 1%.

Як повідомляло РБК-Україна, залежна від торгівлі економіка Сінгапуру рекордно скоротилася у другому кварталі 2020 року 41,2%.