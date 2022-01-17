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Экономика Китая показала рекордный рост за 10 лет: что стало причиной

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Понедельник 17 января 2022 12:05
Экономика Китая показала рекордный рост за 10 лет: что стало причиной Фото: экономика Китая выросла за 2021 год на 8,1% (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Экономика Китая восстановилась в 2021 году, продемонстрировав лучший рост за десятилетие благодаря устойчивому экспорту. Однако есть признаки замедления темпов роста из-за ослабления потребления и спада на рынке недвижимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В прошлом году экономика Китая выросла на 8,1% - это лучший рост с 2011 года. Темпы были намного выше целевого показателя правительства "более 6%" и пересмотренного роста на 2020 год на уровне 2,2%. В 2020 году экономика зафиксировала самый слабый рост за 44 года, но восстановилась быстрее, чем другие крупные экономики.

Данные Национального бюро статистики (НБС) показали, что валовой внутренний продукт в последнем квартале вырос на 4,0%, быстрее, чем ожидалось, но все же самым слабым темпом со второго квартала 2020 года. Рост составил 4,9% в третьем квартале.

Вторая по величине экономика мира борется с быстро остывающим сектором недвижимости, а также со спорадическими вспышками COVID-19, которые могут нанести удар по ее заводам и цепочкам поставок.

Несколько китайских городов были приведены в состояние повышенной готовности в преддверии сезона праздничных путешествий по лунному Новому году, поскольку штамм "Омикорон" достиг большего количества районов, включая столицу Пекин.

"В настоящее время понижательное давление на экономику Китая все еще относительно велико, а рост занятости и доходов жителей ограничен", - заявил на пресс-конференции глава НБС Нин Цзичжэ.

Рынок недвижимости Китая замедлился в последние месяцы, поскольку регулирующие органы активизировали кампанию по снижению высоких ставок по займам, что спровоцировало дефолты в некоторых компаниях с крупной задолженностью.

Инвестиции в недвижимость в декабре упали на 13,9% по сравнению с прошлым годом, падая самыми быстрыми темпами с начала 2020 года. Инвестиции выросли на 4,4% в 2021 году, что является самым медленным показателем с 2016 года.

Слабые данные о потреблении также омрачили перспективы: розничные продажи в декабре не оправдали ожиданий, увеличившись всего на 1,7% по сравнению с годом ранее, что является самым медленным темпом с августа 2020 года.

"Самая большая проблема в этом году для политиков - как стабилизировать экономику в диапазоне 5-5,5% на фоне динамичной политики нулевого COVID", - сказал Не Вен, главный экономист Hwabao Trust в Шанхае.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,9%. При этом МВФ ожидал роста ВВП Китая на 8,0%.

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