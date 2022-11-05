Економіка Грузії переживає бум через 100 тисяч заможних російських дезертирів

За даними міжнародних організацій, хоча більша частина земної кулі схиляється до рецесії, очікується, що Грузія з населенням 3,7 млн осіб зафіксує енергійне 10% економічне зростання на тлі буму, викликаного споживанням.

Це призведе до того, що скромна економіка розміром 19 млрд доларів випередить ринки, що швидко розвиваються, такі як В'єтнам, і експортерів нафти, таких як Кувейт, що підтримуються високими цінами на нафту.

"З економічного погляду справи в Грузії йдуть дуже добре. Там якийсь бум. Усі галузі, від мікро до корпорацій, працюють дуже добре. Я не можу згадати жодної галузі, в якій цього року виникли проблеми", - сказав генеральний. директор найбільшого у країні банку TBC Вахтанг Буцхрікідзе.

Згідно зі статистикою перетину кордону, цього року до Грузії емігрувало щонайменше 112 тисяч росіян. За даними уряду Грузії, перша велика хвиля з 43 тисяч людей прибула після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, і Путін вжив заходів, щоби придушити опозицію війні всередині країни. Друга хвиля була після того, як Путін оголосив загальнонаціональну мобілізаційну кампанію наприкінці вересня.

Економічний бум у Грузії - недовговічний чи ні - збив з пантелику багатьох експертів, які бачили жахливі наслідки війни для колишньої радянської республіки, чий економічний стан тісно пов'язаний з її більшим сусідом за рахунок експорту та туристів.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), наприклад, у березні передбачив, що війна в Україні завдасть серйозного удару по економіці Грузії. Аналогічним чином Світовий банк прогнозував у квітні, що зростання країни у 2022 році знизиться до 2,5% із початкових 5,5%.

"Попри всі наші очікування, що ця війна з Україною матиме серйозні негативні наслідки для економіки Грузії, поки ми не бачимо матеріалізації цих ризиків. Навпаки, ми бачимо, що цього року грузинська економіка росте досить добре, двозначними числами", - сказав Димитар Богов, провідний економіст ЄБРР зі Східної Європи та Кавказу.

Тим не менш, різке зростання йде на користь не всім: прибуття десятків тисяч росіян, багатьох технічних фахівців з великою кількістю грошей, роздування цін і витіснення деяких грузинів з таких секторів економіки, як ринок оренди житла та освіта.

Лідери бізнесу також побоюються, що країна може зіткнутися з жорсткою посадкою, якщо війна закінчиться і росіяни повернуться додому.

Сама Грузія вела коротку війну з Росією у 2008 році через Південну Осетію та Абхазію, території, контрольовані Росією.

Проте зараз економіка Грузії пожинає плоди своєї ліберальної імміграційної політики, яка дозволяє росіянам та людям з багатьох інших країн жити, працювати та відкривати бізнес у країні без візи.

Крім того, тих, хто тікає від війни у Росії, супроводжує хвиля грошей. За даними Центрального банку Грузії, у період із квітня по вересень росіяни перевели до Грузії понад 1 млрд доларів через банки або служби грошових переказів, що у п'ять разів більше, ніж за ті самі місяці 2021 року.

Цій притік допомогла підняти грузинський ларі до найсильнішого рівня за три роки.

За словами генерального директора TBC Буцхрікідзе та місцевих ЗМІ, приблизно половина росіян, що прибувають, припадає на технологічний сектор, що збігається з опитуваннями та оцінками представників галузі в Росії, які вказують на результат десятків тисяч високомобільних ІТ-фахівців після вторгнення в Україну.

"Це заможні люди, багаті люди... приїжджають до Грузії з бізнес-ідеями і різко збільшують споживання. Ми очікували, що війна матиме багато негативних наслідків. Але все виявилося зовсім інакше. Вплив виявився позитивним", - сказав Давид Кешелава, старший науковий співробітник Міжнародної школи економіки Тбіліського державного університету (ІСЕТ).

Ніде вплив новоприбулих не є очевиднішим, ніж на столичному ринку оренди житла, де підвищений попит посилює напруженість.

Орендна плата в Тбілісі цього року зросла на 75%, згідно з аналізом банку TBC, і деякі малозабезпечені люди та студенти опинилися в центрі того, що активісти називають житловою кризою, що наростає.

Економісти також попереджають, що бум може тривати недовго, і закликають уряд Грузії використати значні податкові надходження для погашення боргів та створення резервів в іноземній валюті, допоки це можливо.

"Ми повинні усвідомлювати, що всі ці фактори, що стимулюють зростання цього року, мають тимчасовий характер і не гарантують сталого зростання в наступні роки, тому необхідна обережність. Невизначеність все ще існує, і криза може торкнутися Грузії з деяким запізненням", - сказав Богов з ЄБРР.