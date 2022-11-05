Экономика Грузии переживает бум из-за 100 тысяч состоятельных российских дезертиров

По данным международных организаций, хотя большая часть земного шара склоняется к рецессии, ожидается, что Грузия с населением 3,7 млн человек зафиксирует энергичный 10%-ный экономический рост на фоне бума, вызванного потреблением.

Это приведет к тому, что скромная экономика размером 19 млрд долларов опередит быстроразвивающиеся рынки, такие как Вьетнам, и экспортеров нефти, таких как Кувейт, поддерживаемых высокими ценами на нефть.

"С экономической точки зрения дела в Грузии идут очень хорошо. Там какой-то бум. Все отрасли, от микро до корпораций, работают очень хорошо. Я не могу вспомнить ни одной отрасли, в которой в этом году возникли проблемы", - сказал генеральный директор крупнейшего в стране банка TBC Вахтанг Буцхрикидзе.

Согласно статистике пересечения границы, в этом году в Грузию эмигрировало не менее 112 тысяч жителей России. По данным правительства Грузии, первая крупная волна из 43 тысяч человек прибыла после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, и Путин принял меры, чтобы подавить оппозицию войне внутри страны. Вторая волна последовала после того, как Путин объявил общенациональную мобилизационную кампанию в конце сентября.

Экономический бум в Грузии - недолговечный или нет - сбил с толку многих экспертов, которые видели ужасные последствия войны для бывшей советской республики, чье экономическое состояние тесно связано с ее более крупным соседом за счет экспорта и туристов.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), например, в марте предсказал, что война в Украине нанесет серьезный удар по экономике Грузии. Аналогичным образом Всемирный банк прогнозировал в апреле, что рост страны в 2022 году снизится до 2,5% с первоначальных 5,5%.

"Несмотря на все наши ожидания… что эта война с Украиной будет иметь серьезные негативные последствия для экономики Грузии, пока мы не видим материализации этих рисков. Наоборот, мы видим, что в этом году грузинская экономика растет достаточно хорошо, двузначными числами", - сказал Димитар Богов, ведущий экономист ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу.

Тем не менее, резкий рост идет на пользу не всем: прибытие десятков тысяч россиян, многих технических специалистов с большим количеством денег, взвинчивание цен и вытеснение некоторых грузин из таких секторов экономики, как рынок аренды жилья и образование.

Лидеры бизнеса также опасаются, что страна может столкнуться с жесткой посадкой, если война закончится и русские вернутся домой.

Сама Грузия вела короткую войну с Россией в 2008 году из-за Южной Осетии и Абхазии, территорий, контролируемых Россией.

Однако сейчас экономика Грузии пожинает плоды своей либеральной иммиграционной политики, которая позволяет россиянам и людям из многих других стран жить, работать и открывать бизнес в стране без визы.

Кроме того, тех, кто бежит от войны в России, сопровождает волна денег. По данным Центрального банка Грузии, в период с апреля по сентябрь россияне перевели в Грузию более 1 млрд долларов через банки или службы денежных переводов, что в пять раз больше, чем за те же месяцы 2021 года.

Этот приток помог поднять грузинский лари до самого сильного уровня за три года.

По словам генерального директора TBC Буцхрикидзе и местных СМИ, примерно половина прибывающих россиян приходится на технологический сектор, что совпадает с опросами и оценками представителей отрасли в России, которые указывают на исход десятков тысяч высокомобильных ИТ-специалистов после вторжения в Украину.

"Это состоятельные люди, богатые люди… приезжают в Грузию с бизнес-идеями и резко увеличивают потребление. Мы ожидали, что война будет иметь много негативных последствий. Но все оказалось совсем иначе. Влияние оказалось положительным", - сказал Давид Кешелава, старший научный сотрудник Международной школы экономики Тбилисского государственного университета (ИСЭТ).

Нигде влияние новоприбывших не является более очевидным, чем на столичном рынке аренды жилья, где повышенный спрос усугубляет напряженность.

Арендная плата в Тбилиси в этом году выросла на 75%, согласно анализу банка TBC, и некоторые малообеспеченные люди и студенты оказались в центре того, что активисты называют нарастающим жилищным кризисом.

Экономисты также предупреждают, что бум может продолжаться недолго, и призывают правительство Грузии использовать значительные налоговые поступления для погашения долгов и создания резервов в иностранной валюте, пока это возможно.

"Мы должны осознавать, что все эти факторы, стимулирующие рост в этом году, носят временный характер и не гарантируют устойчивого роста в последующие годы, поэтому необходима осторожность. Неопределенность все еще существует, и кризис может затронуть Грузию с некоторым опозданием", - сказал Богов из ЕБРР.