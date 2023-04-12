Економіка Британії у 2023 році стане однією з найнеефективніших у світі, - МВФ

Експерти МВФ зазначають, що Британія цього року стане країною з однією з найефективніших економік світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
За даними МВФ, економіка Британії у 2023 році буде найгіршою серед 20 найбільших економік світу, відомих як G20. Очікується, що вона скоротиться на 0,3% 2023 року, а потім зросте на 1% наступного року.
Аналітики МВФ зазначають, зокрема, що на економіку Сполученого Королівства впливають високі ціни на газ, зростання відсоткових ставок та зниження роздрібної торгівлі.
Раніше ми писали, що Великобританія може продовжити дозвіл їздити з українськими правами на території Королівства до 3 років.
Нагадаємо, Британія посилить боротьбу проти незаконного продажу електронних цигарок дітям.
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