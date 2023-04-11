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У Британії посилять боротьбу щодо незаконного продажу електронних сигарет дітям

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Лондон, Вівторок 11 квітня 2023 14:22
У Британії посилять боротьбу щодо незаконного продажу електронних сигарет дітям Фото: у Британії посилять заходи щодо незаконного продажу електронних сигарет дітям (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Британії посилять боротьбу проти незаконного продажу електронних сигарет дітям. Створять команду правоохоронних органів, щоб проводити тестові закупівлі та боротися з незаконним продажем.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

"Міністерство охорони здоров'я стверджує, що виділить 3 мільйони фунтів стерлінгів на вирішення цієї проблеми. Заходи також вимагатимуть допомоги у визначенні того, як найкраще зупинити дітей від вживання сигарет", - йдеться в повідомленні.

Дані Національної служби охорони здоров’я за 2021 рік показали, що використання електронних сигарет серед 11-15-річних в Англії зросло до 9% проти 6% у 2018 році. У той самий період вживання електронних сигарет серед 15-річних дівчат підскочило з 10% до 21%.

Так, у вівторок Міністерство охорони здоров'я Великобританії оголосить про створення "групи боротьби з незаконним використанням електронних сигарет", яка виконуватиме проекти по всій Англії, включно з тестовими закупівлями в магазинах зручності та вейп-магазинах.

Вона також видаватиме вказівки щодо того, як забезпечити дотримання законів, а також матиме повноваження вилучати нелегальну продукцію з продажу.

Раніше ми писали про те, що в Британії хочуть заборонити модні серед підлітків електронні сигарети Elf Bar.

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