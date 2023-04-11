У Британії посилять боротьбу щодо незаконного продажу електронних сигарет дітям
У Британії посилять боротьбу проти незаконного продажу електронних сигарет дітям. Створять команду правоохоронних органів, щоб проводити тестові закупівлі та боротися з незаконним продажем.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.
"Міністерство охорони здоров'я стверджує, що виділить 3 мільйони фунтів стерлінгів на вирішення цієї проблеми. Заходи також вимагатимуть допомоги у визначенні того, як найкраще зупинити дітей від вживання сигарет", - йдеться в повідомленні.
Дані Національної служби охорони здоров’я за 2021 рік показали, що використання електронних сигарет серед 11-15-річних в Англії зросло до 9% проти 6% у 2018 році. У той самий період вживання електронних сигарет серед 15-річних дівчат підскочило з 10% до 21%.
Так, у вівторок Міністерство охорони здоров'я Великобританії оголосить про створення "групи боротьби з незаконним використанням електронних сигарет", яка виконуватиме проекти по всій Англії, включно з тестовими закупівлями в магазинах зручності та вейп-магазинах.
Вона також видаватиме вказівки щодо того, як забезпечити дотримання законів, а також матиме повноваження вилучати нелегальну продукцію з продажу.
Раніше ми писали про те, що в Британії хочуть заборонити модні серед підлітків електронні сигарети Elf Bar.
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