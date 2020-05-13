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Экономика Британии падает, как при финансовом кризисе 2008 года

Новости » Экономика     13.05.2020 - 15:04
Экономика Британии падает, как при финансовом кризисе 2008 года
Фото: флаг Британии (unsplash.com/Chris Lawton)

Причиной является прекращение нормальной экономической деятельности из-за карантинных ограничений

В первом квартале 2020 года зафиксировано самое глубокое падение британской экономики со времени глобального экономического кризиса, который был в 2008 году. Об этом сообщает Офис национальной статистики, передает ВВС.

Согласно данным, в первом квартале 2020 года падение экономического роста составило 2%, после нулевого роста в последнем квартале 2019 года. При этом самое стремительное падение произошло в марте - на 5,8%.

Причиной является прекращение нормальной экономической деятельности из-за карантинных ограничений, обусловленных пандемией.

В Офисе нацстатистики добавили, что во втором квартале ожидается еще большее снижение темпов экономического роста, прежде чем экономика начнет постепенно восстанавливаться.

Напомним, Великобритания стала первой страной в Европе, которая прошла отметку в 30 тыс. случаев смерти от коронавируса. Однако, ситуация в стране стабилизируется.

В связи с чем правительство Британии разработал трехэтапный план ослабления карантина. Сегодня в Великобритании начали действовать более мягкие карантинные ограничения, анонсированные в воскресенье премьер-министром Борисом Джонсоном.

Теги Новости Украины ВеликобританияКоронавирус
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