Економіка Британії падає, як при фінансовій кризі 2008 року

Фото: прапор Британії (unsplash.com/Chris Lawton)

Причиною є припинення нормальної економічної діяльності через карантинні обмеження

У першому кварталі 2020 року зафіксовано найглибше падіння британської економіки з часу глобальної економічної кризи, яка була у 2008 році. Про це повідомляє Офісу національної статистики, передає ВВС.

Згідно з даними, в першому кварталі 2020 року падіння економічного зростання склало 2%, після нульового зростання в останньому кварталі 2019 року. При цьому найстрімкіше падіння відбулося в березні - на 5,8%.

Причиною є припинення нормальної економічної діяльності через карантинні обмеження, обумовлені пандемією.

В Офісі нацстатистики додали, що у другому кварталі очікується ще більше зниження темпів економічного зростання, перш ніж економіка почне поступово відновлюватися.

Нагадаємо, Великобританія стала першою країною в Європі, яка пройшла позначку в 30 тис. випадків смерті від коронавірусу. Однак, ситуація у країні стабілізується.

У зв'язку з чим уряд Британії розробив трьохетапний план ослаблення карантину. Сьогодні у Великобританії почали діяти більш м'які карантинні обмеження, анонсовані у неділю прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.