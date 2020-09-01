Экономика Бразилии сократилась до уровня 2009 года

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Во II квартале 2020 года экономика Бразилии рекордно сократилась. Меры по изоляции от коронавируса снизили активность почти во всех секторах, вернув крупнейшую экономику Латинской Америки к размерам 2009 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Бразильский институт географии и статистики (БИГС).

Валовый внутренний продукт Бразилии во втором квартале упал на 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом измерении экономика Бразилии сократилась на рекордные 11,4%.

Согласно данным БИГС, промышленность упала на 12,3%, услуги - на 9,7%, инвестиции в основной капитал - на 15,4%, потребление домашних хозяйств - на 12,5% и государственные расходы - на 8,8%.

Только сельское хозяйство выросло за квартал на 0,4%.

Спад в период с апреля по июнь оказался более резким, чем ожидали экономисты. По средним оценкам аналитиков, падение за квартал составило 9,4%, а за год - 10,7%.

Экономика Бразилии сейчас на 15% меньше, чем была на пике в 2014 году.

Бывший министр финансов Бразилии Карлос Кавалл отметил, что экономика Бразилии вряд ли вернется к тому уровню, который был в прошлом году, до 2023 года.

Специалисты института статистики также скорректировали свою оценку, касающуюся изменения ВВП по итогам первого квартала текущего года, снизив ВВП на 2,5% по сравнению с первоначальной оценкой снижения на 1,5%.

Напомним, МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов и ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшимися в апреле.

Ранее сообщалось, что экономика Великобритании сократилась на рекордные 20,4% в апреле-июне, когда действовали наиболее жесткие коронавирусные ограничения.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.