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Економіка Бразилії скоротилася до рівня 2009 року

Бразилія, Вівторок 01 вересня 2020 23:08
Економіка Бразилії скоротилася до рівня 2009 року
Фото: коронакриза (facebook.com-imf)
Автор: Надія Собенко

У II кварталі 2020 року, економіка Бразилії рекордно скоротилася. Заходи щодо ізоляції від коронавірусу знизили активність майже в усіх секторах, повернувши найбільшу економіку Латинської Америки до розмірів 2009 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Бразильський інститут географії та статистики (БІГС).

Валовий внутрішній продукт Бразилії в другому кварталі впав на 9,7% в порівнянні з попереднім кварталом. У річному вимірі економіка Бразилії скоротилася на рекордні 11,4%.

Згідно з даними БІГС, промисловість впала на 12,3%, послуги - на 9,7%, інвестиції в основний капітал - на 15,4%, споживання домашніх господарств - на 12,5% і державні витрати - на 8,8%.

Тільки сільське господарство виросло за квартал на 0,4%.

Спад в період з квітня по червень виявився більш різким, ніж очікували економісти. За середніми оцінками аналітиків, падіння за квартал склало 9,4%, а за рік - 10,7%.

Економіка Бразилії зараз на 15% менша, ніж була на піку в 2014 році.

Колишній міністр фінансів Бразилії Карлос Каваллі зазначив, що економіка Бразилії навряд чи повернеться до того рівня, який був торік, до 2023 року.

Фахівці інституту статистики також скорегували свою оцінку, щодо зміни ВВП за підсумками першого кварталу поточного року, знизивши ВВП на 2,5% в порівнянні з початковою оцінкою зниження на 1,5%.

Нагадаємо, МВФ розглядає поточну рецесію як найгіршу з часів Великої депресії 1930-х років і очікує, що до 2020 року світовий ВВП скоротиться на 4,9% порівняно з 3,0%, що прогнозувалися в квітні.

Раніше повідомлялося, що економіка Британії скоротилася на рекордні 20,4% у квітні-червні, коли діяли найбільш жорсткі коронавірусні обмеження.

Зазначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавірусу завершиться менш ніж за два роки.

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