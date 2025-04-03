Економічний блеф чи стратегія? Політолог пояснив, навіщо Трамп запровадив масштабні мита
Президент США Дональд Трамп напередодні запровадив тарифи на імпорт продукції для всіх торгових партнерів країни. Це може загальмувати світову економіку.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Олег Саакян.
"Він (Трамп - ред.) зараз шантажує, з одного боку, а з іншого - вигальмовує світову економіку. І перше, і друге, може мати для нього позитивний ефект. Головне - не передавити. Вигальмовування економіки світової, її швидкості, це фактично визнання того, що Сполучені Штати забарилися на потяг, який пішов без них. Китай розвиває свою економіку, інші держави, значно швидше, ніж США. І відповідно зараз, якщо вони не можуть наздогнати, то що потрібно зробити? Правильно, загальмувати всіх", - зауважив політолог.
На його думку, саме це зараз і роблять Штати. Щобільше, надалі Штати будуть співпрацювати з тими, хто піде в них на поводу і зламається під тяготами трампівських мит.
"Вони намагаються зараз і вибороти собі кращі умови, провести перероздачу карт. Чи вдасться це так зробити? Дуже сумніваюсь, тому що паралельно з цим, по-перше, твориться ціла низка ситуативних союзів по мінімізації трампівського тиску", - розповів Саакян.
Політолог вважає, що не всі країни "прогнуться" під трампівські мита. , це другий фактор. Він також зазначив, що найбільший ринок це все-таки не американський, а європейський. І частина компаній і урядів скоріше шукатимуть компенсації для себе на європейському ринку. У випадку, якщо американо-європейська війна набере економічно більших обертів, то їм прийдеться визначатися, адже втратити європейський ринок для них гірше, ніж втратити американський.
Саакян зауважив, що наразі ринок Європи більш стабільний та прогнозований, а в США ви "приймете умови сьогодні, а завтра вам виставлять нові".
"В Європі ви, можливо, вже втратите своє місце. Тому як і з Канадою і Мексикою, як із Гренландією, як і на Близькому Сході, де Трампу не вдається досягнути нічого, як в російсько-українській війні, де також не вдається нічого, я думаю, що і тут команді Трампа з високою вірогідністю прораховуються. Вони йдуть на підняття ставок і блеф тоді, коли вже всі розуміють, що це підняття ставок і блеф і він не працює", - підкреслив він.
За словами політолога, стане зрозумілим, чи спрацювало це на користь США до моменту зникнення товарів на поличках супермаркетів в США.
"Це термін, який є у Трампа, щоб повикручувати руки іншим, як тільки це почне вдаватися в знаки на внутрішньому ринку США. І там, коли він втрачає можливість закупити щось для нафтових галузей, або для якихось розробок, для військово-промислових комплексів, - це все для пересічного американця далеко і він цього не відчує", - каже політолог.
А вже інша справа, коли пересічний американець бачить ціну на молоко вдвічі більшу. Або коли в нього відсутні туалетний папір в супермаркеті та якісь базові речі, до яких він звик. Це будуть для нього найкращі маркери того, чи влада справляється із цією задачею, чи ні.
"І от у Трампа є цей горизонт. По деяких товарах це може бути декілька місяців, по деяких до пів року, а по деяких і взагалі можуть бути тижні. Коли ринок почне відгукуватися на такі кроки Трампа, вони ж б'ють в обидва боки. Не тільки по партнерах США, але вони б'ють перше за все і по Сполучених Штатах" - підкреслив він.
Торгова війна США
У вівторок, 2 квітня, американський президент Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження тарифів на імпорт для багатьох торгових партнерів США. Згідно з документом, для деяких країн мита стали набагато вищими: 34% для Китаю й 20% для Європейського союзу.
Також Штати запровадили 25% тарифи на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу.
Для України були запроваджені 10% мита. За словами віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко, для України ці мита не є критичними.
"Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає", - заявила Свириденко.
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