Економічний блеф чи стратегія? Політолог пояснив, навіщо Трамп запровадив масштабні мита

"Він (Трамп - ред.) зараз шантажує, з одного боку, а з іншого - вигальмовує світову економіку. І перше, і друге, може мати для нього позитивний ефект. Головне - не передавити. Вигальмовування економіки світової, її швидкості, це фактично визнання того, що Сполучені Штати забарилися на потяг, який пішов без них. Китай розвиває свою економіку, інші держави, значно швидше, ніж США. І відповідно зараз, якщо вони не можуть наздогнати, то що потрібно зробити? Правильно, загальмувати всіх", - зауважив політолог.

На його думку, саме це зараз і роблять Штати. Щобільше, надалі Штати будуть співпрацювати з тими, хто піде в них на поводу і зламається під тяготами трампівських мит.

"Вони намагаються зараз і вибороти собі кращі умови, провести перероздачу карт. Чи вдасться це так зробити? Дуже сумніваюсь, тому що паралельно з цим, по-перше, твориться ціла низка ситуативних союзів по мінімізації трампівського тиску", - розповів Саакян.

Політолог вважає, що не всі країни "прогнуться" під трампівські мита. , це другий фактор. Він також зазначив, що найбільший ринок це все-таки не американський, а європейський. І частина компаній і урядів скоріше шукатимуть компенсації для себе на європейському ринку. У випадку, якщо американо-європейська війна набере економічно більших обертів, то їм прийдеться визначатися, адже втратити європейський ринок для них гірше, ніж втратити американський.

Саакян зауважив, що наразі ринок Європи більш стабільний та прогнозований, а в США ви "приймете умови сьогодні, а завтра вам виставлять нові".

"В Європі ви, можливо, вже втратите своє місце. Тому як і з Канадою і Мексикою, як із Гренландією, як і на Близькому Сході, де Трампу не вдається досягнути нічого, як в російсько-українській війні, де також не вдається нічого, я думаю, що і тут команді Трампа з високою вірогідністю прораховуються. Вони йдуть на підняття ставок і блеф тоді, коли вже всі розуміють, що це підняття ставок і блеф і він не працює", - підкреслив він.

За словами політолога, стане зрозумілим, чи спрацювало це на користь США до моменту зникнення товарів на поличках супермаркетів в США.

"Це термін, який є у Трампа, щоб повикручувати руки іншим, як тільки це почне вдаватися в знаки на внутрішньому ринку США. І там, коли він втрачає можливість закупити щось для нафтових галузей, або для якихось розробок, для військово-промислових комплексів, - це все для пересічного американця далеко і він цього не відчує", - каже політолог.

А вже інша справа, коли пересічний американець бачить ціну на молоко вдвічі більшу. Або коли в нього відсутні туалетний папір в супермаркеті та якісь базові речі, до яких він звик. Це будуть для нього найкращі маркери того, чи влада справляється із цією задачею, чи ні.

"І от у Трампа є цей горизонт. По деяких товарах це може бути декілька місяців, по деяких до пів року, а по деяких і взагалі можуть бути тижні. Коли ринок почне відгукуватися на такі кроки Трампа, вони ж б'ють в обидва боки. Не тільки по партнерах США, але вони б'ють перше за все і по Сполучених Штатах" - підкреслив він.