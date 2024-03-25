Бронь від мобілізації. У Раді оцінили можливі надходження до бюджету, якщо правило діятиме

Введення економічного бронювання від мобілізації може принести до державного бюджету України близько 200 млрд гривень на рік.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха під час конгресу "Реформа системи публічних фінансів - шлях до Відновлення України".

За його словами, одним з питання такого бронювання буде пряме фіскальне забезпечення оборонних видатків.

"Тут ми покладаємося не на масове збільшення податків, а на створення нових механізмів, на пошук нових інструментів, нових шляхів. І серед іншого ми не відкидаємо питання економічного бронювання, яке, за нашими розрахунками, може приносити від 200 млрд грн на рік", - сказав Наталуха.

Він пояснив, що питання економічного бронювання направлене на те, щоб дозволити бізнесу можливість і надалі функціонувати. Зокрема, щоб бізнес і надалі міг сплачувати податки, з яких утримуються Збройні Сили України. На сьогодні це єдине джерело фінансування ЗСУ.

Економічне бронювання в Україні

Під час дії воєнного стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

На початку лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Тоді Наталуха пояснював, що йшлося про ідею надати броню найманим співробітникам та фізособам-підприємцям, чий щомісячний податковий платіж становить близько 6500 гривень (податок на доходи або єдиний податок для ФОПів). Якщо казати про найманих працівників, то йшлося про українців, які заробляють понад 35 000 гривень на місяць.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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