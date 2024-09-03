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Економічне бронювання можуть ввести вже цього року, - Гетманцев

Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Руслан Кисляк, Олександр Білоус

Економічне бронювання від мобілізації можуть запровадити в Україні вже цього року. Але це дуже складне питання, і тому воно так довго обговорюється.

Про це голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

У відповідь на питання, чи реально запровадити економічне бронювання вже цього року, Гетманцев сказав: "Так".

Водночас депутат заявив, що "це складне соціально-політичне рішення". "Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання", - додав він.

Гетманцев вважає це одним з найскладніших питань за 5 років. "Його неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені. Багато є питань, які не можна так вирішити. Але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні", - сказав депутат від "Слуги народу".

Економічне обґрунтування

Гетманцев повідомив, що За підрахунками Мінфіну, щомісячні надходження в бюджет від економічного бронювання можуть складати близько 8 млрд гривень. Це з урахуванням того, що більшість військовозобов’язаних, які сьогодні працюють і отримують зарплату менше 35 тис. гривень, будуть отримувати по 35 тисяч.

"Я вважаю, що критерій для бронювання у вигляді розміру "білої" зарплати повинен бути. Для будь-якого варіанту бронювання - чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з "тіні". І в цьому контексті – це правильне рішення", - сказав він.

Водночас ресурс, на який можна розраховувати для бюджету від економічного бронювання, не є певним. "Не можна стовідсотково бути впевненим, що отримаєш ці гроші. Мінфін порахував 8 млрд гривень на місяць - ну дай Боже, щоб вони були", - додав депутат.

Нагадаємо, минулого тижня член фінансового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив про те, що Мінекономіки на комітеті підтвердило, що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв може бути рівень заробітних плат.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про принцип "воюй або працюй", який включає заходи, що допоможуть вивести ринок праці з тіні, забезпечуючи додаткові ресурси для зміцнення економічної стійкості країни.

За даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в першому кварталі 2024 року становила 18,9 тисяч гривень.

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