Экономическое бронирование могут ввести уже в этом году, - Гетманцев

В ответ на вопрос, реально ли ввести экономическое бронирование уже в этом году, Гетманцев сказал: "Да".

В то же время депутат заявил, что "это сложное социально-политическое решение". "Потому что такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопросы восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически провести. Это очень социально чувствительный вопрос", - добавил он.

Гетманцев считает это одним из самых сложных вопросов за 5 лет. "Его невозможно решить так, чтобы были все удовлетворены. Многие вопросы, которые нельзя так решить. Но этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране", - сказал депутат от "Слуги народа".

Экономическое обоснование

Гетманцев сообщил, что, по подсчетам Минфина, ежемесячные поступления в бюджет от экономического бронирования могут составлять около 8 млрд гривен. Это с учетом того, что большинство военнообязанных, которые сегодня работают и получают зарплату менее 35 тыс. гривен, будут получать по 35 тысяч.

"Я считаю, что критерий для бронирования в виде размера "белой" зарплаты должен быть. Для любого варианта бронирования - то ли по всей экономике, то ли по отдельным отраслям, как это сейчас делается. Это будет способствовать детенизации и выводу зарплат из "тени". И в этом контексте – это правильное решение", - сказал он.

В то же время ресурс, на который можно рассчитывать для бюджета от экономического бронирования, не является определенным. "Нельзя стопроцентно быть уверенным, что получишь эти деньги. Минфин посчитал 8 млрд гривен в месяц – ну дай Бог, чтобы они были", - добавил депутат.