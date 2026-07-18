Економічна криза в РФ вийшла за межі дефіциту палива: ISW побачив небезпечну фазу

Аналітики вважають, що нинішні труднощі стали наслідком війни проти України та економічної політики Кремля, який роками спрямовував дедалі більше грошей на військові потреби.

Біржа різко просіла

Одним із найяскравіших сигналів стала ситуація на Московській біржі. 16 липня її основний індекс обвалився більш ніж на 4% - це найгірший результат за майже чотири роки. Уже наступного дня падіння продовжилося.

Одночасно історичного мінімуму досягли акції державного банку ВТБ, які за день подешевшали ще на 6%.

Бізнес дедалі гірше оцінює ситуацію

Ще один тривожний сигнал надійшов від Центрального банку Росії. Його індекс ділового клімату впав до найнижчого рівня з квітня 2022 року. Це означає, що сам російський бізнес дедалі песимістичніше оцінює ситуацію в економіці.

На думку ISW, усе це свідчить, що проблеми вже давно вийшли за межі паливної кризи, яка виникла після українських ударів по російських НПЗ.

Чому криза поглиблюється

В ISW пояснюють, що економіку РФ одночасно тягнуть вниз одразу кілька факторів. Серед них - рекордні військові витрати, висока інфляція, гострий дефіцит працівників у цивільних галузях, скорочення державних резервів і посилення контролю держави над бізнесом.

Додатково ситуацію ускладнює кампанія Кремля з обмеження доступу до інтернету. На думку аналітиків, це створює нові труднощі для роботи компаній і стримує економічну активність.

У підсумку, вважають експерти, Росія входить у фазу кризи, з наслідками якої владі буде дедалі важче впоратися.

Невдоволення зачепило і рейтинги Путіна

Економічні труднощі, ймовірно, вже позначаються і на суспільних настроях. Пов'язаний із Кремлем Фонд громадської думки повідомив, що рейтинг схвалення російського диктатора Володимира Путіна за кілька днів знизився одразу на п'ять відсоткових пунктів - до 66%.

Також зменшився рівень довіри до російського лідера. Схожу тенденцію зафіксував і державний ВЦІОМ.

Водночас в ISW наголошують, що російські державні опитування не можна вважати повністю об'єктивними. Проте навіть такі дані можуть свідчити, що економічні наслідки війни дедалі сильніше відчувають звичайні росіяни.