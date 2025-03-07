Долар валиться, євро на підйомі: як політика Трампа розхитала курс валют

Долар втрачає свою вартість як в Україні, так і на світових ринках. Це відбувається на тлі значних економічних і політичних змін, зокрема, через рішення та політику США, які можуть спровокувати глобальні економічні труднощі.

Про те, чому після різкого злету падає долар, а євро стрімко зростає, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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За три роки війни готівковий долар в Україні подорожчав майже в половину, проте після того, як американська валюта перевищила психологічну позначку в 42 гривні за долар, почався її спад, а євро, навпаки, почало зростати.

Національний банк України (НБУ) на 7 березня знову знизив курс долара відносно гривні, встановивши його на рівні 41,27 гривні/долар. Таким чином Нацбанк зміцнив гривню проти долара третій день підряд. Останній раз долар стільки коштував в кінці листопада минулого року.

При цьому європейська валюта лише з 4 березня подорожчала майже на гривню, досягши позначки у 44,55 гривні/євро. Загалом євро після того, як піднялося до 46 гривень у серпні-вересні, з листопада йшло в коридорі 43-43,50 гривень за євро.

Чому євро зростає, а долар падає

З початку цього тижня євро на світових ринках продемонструвало значне зростання щодо долара, каже РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За його словами, нещодавно курс євро був на рівні 1,38 долара, а сьогодні він вже наближається до 1,08. Шевчишин підкреслює, що це різке зміщення викликане політичною ситуацією, зокрема, діями та риторикою адміністрації США щодо зовнішньої політики та запровадження мит.

"Однією з основних причин такої динаміки є очікування негативних наслідків від тарифної війни для американської економіки, особливо для Канади й Мексики, де взаємні обмеження завдають серйозних труднощів. В свою чергу, це болісно відбивається на сільськогосподарському секторі США, який зазнає втрат через зменшення поставок та зростання витрат. Китай, попри санкції, не знижує свої поставки, а Канада навіть може обмежити постачання енергоресурсів, таких як газ і електроенергія, що може призвести до енергетичних проблем для деяких штатів", – каже він.

Окрім політичної ситуації, важливу роль у падінні долара відіграють макроекономічні показники США. Зокрема, проблеми на нафтовому ринку посилюють негативні тенденції. Запаси нафти зменшились значно менше, ніж очікувалось, а навіть збільшились порівняно з попереднім періодом. Це свідчить про низький попит на нафту, що, своєю чергою, вказує на ослаблення економічної активності.

Ще одним негативним фактором є ситуація на ринку праці: кількість нових робочих місць значно менша за прогнозовану. Очікувалося, що нових вакансій буде близько 160 тисяч, однак фактично створено лише 77 тисяч робочих місць. Це вказує на загальний спад в економіці Сполучених Штатів Америки.

Така економічна ситуація змушує інвесторів переглядати свої стратегії. Вони виводять капітал з американських ринків і направляють його до європейських. Це спричиняє зростання попиту на євро, тоді як попит на долар знижується. В результаті це напряму впливає на зростання курсу євро відносно долара.

За даними Reuters, індекс долара щодо основних світових валют знизився до 105,46 пункту, що стало найгіршим показником з грудня минулого року. Головною причиною цього видання називає рішення Дональда Трампа щодо ескалації торгівельної напруги через його бажання вводити мита проти країн-союзників.

Як це впливає на гривню та економіку України

Андрій Шевчишин зауважує, що дії Національного банку України на курс валют наразі не мають прямого впливу. Основними чинниками є загальноекономічні процеси. За його словами, Нацбанк утримує курс гривні на певному рівні, ймовірно, для забезпечення закупівель певних стратегічних товарів.

"Дані по міжбанку та готівковому ринку не демонструють значних змін, що вказує на стабільність ситуації в Україні, хоча і відсутня активна інвестиційна діяльність. Європейські інвестори не поспішили вкладати в українські облігації, а ринок акцій не має достатнього розвитку для залучення портфельних інвестицій", – додає експерт.

Також він зазначає, що наразі інтерес іноземних інвесторів до державних облігацій (ОВДП) падає, що, на його думку, свідчить про відсутність активних інвестиційних процесів в Україні. Ба більше, Шевчишин вказує на те, що минуле підвищення облікової ставки Нацбанком не призвела до значних змін в ставках за депозитами.

"На сьогодні ситуація на валютних ринках, зокрема зниження курсу долара, не має значного впливу на вартість товарів в Україні. Імпортери не знижують ціни, а зниження курсу впливає лише на товари, які швидко продаються і мають високу оборотність, такі як паливо. Для більш довготривалих товарів ціни залишаються стабільними", – стверджує фінансовий аналітик.

Загалом експерт підкреслює, що різкі економічні заходи з боку США можуть призвести до глобальної економічної кризи. Зокрема, введення нових тарифів та інших економічних обмежень можуть спричинити девальвацію валют і обвал сировинних цін.

"Політика адміністрації Трампа, зокрема підвищення митних тарифів, відкриває ящик Пандори для світової економіки. Ці зміни вже створюють серйозні труднощі для США, і якщо цей тренд триватиме, наслідки відчує весь світ – від України та Росії до Китаю та Європи", – резюмує Андрій Шевчишин.