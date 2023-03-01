Економічна активність в Україні відновлюється: бізнес суттєво покращив очікування

"Економічна активність підприємств поступово відновлюється в усіх секторах, крім будівництва. Найбільше стримують відновлення підприємств дефіцит електроенергії, зростання собівартості виробленої продукції внаслідок закупівлі альтернативних джерел енергії та палива, низький споживчий попит", - зазначили в НБУ.

Більшість опитаних підприємств поліпшили свої очікування, однак все ще налаштовані на зменшення обсягів виробництва товарів (послуг), нових замовлень на продукцію, обсягів товарообороту, залишків товарів для продажу. Пом’якшилися очікування як щодо зростання закупівельних цін та цін підрядників, так і цін на власну продукцію.

Водночас, респонденти всіх секторів і надалі налаштовані на скорочення чисельності працівників, найбільше в секторі будівництва.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 2 до 21 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 458 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.