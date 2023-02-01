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Очікування українського бізнесу значно погіршилися: що стало причиною

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Україна, Середа 01 лютого 2023 13:34
Очікування українського бізнесу значно погіршилися: що стало причиною Фото: настрої бізнесу впали до мінімуму (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Попри адаптацію до поточних умов, український бізнес погіршив очікування щодо своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) в січні 2023 року знизився до 37,5 пунктів (у грудні - 42,1).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

"Дефіцит електроенергії, руйнування підприємств та інфраструктури, порушення логістики, скорочення пропозиції товарів/послуг, зростання виробничих витрат, а також низька платоспроможність населення продовжують суттєво впливати на економічну активність підприємств та їхні очікування", - зазначають в НБУ.

Очікування українського бізнесу значно погіршилися: що стало причиною

Респонденти прогнозують скорочення обсягів виробництва товарів (послуг), обсягів нових замовлень і товарообороту. Очікується подальше зростання цін і тарифів на власну продукцію/послуги через здорожчання закупівельних цін і цін підрядників.

"Пропозиції на ринку праці залишаються на низькому рівні. Респонденти всіх секторів налаштовані на скорочення чисельності працівників, найбільше - сектору будівництва", - йдеться в огляді.

Очікування українського бізнесу значно погіршилися: що стало причиною

Щомісячне опитування підприємств проводилося 5 - 24 січня 2023 року. В опитуванні взяли участь 442 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, за даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, у грудні 2022 року населення України стали менше побоюватися зростання цін і падіння гривні.

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