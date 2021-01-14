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Экономический советник Зеленского дал прогноз курса доллара

Автор: Александр Белоус

Советник президента ожидает падения доллара

Усиление карантинных мероприятий, введенное в Украине с 8 до 24 января, существенно не повлияет на курс гривны к доллару. При этом можно ожидать укрепления национальной валюты.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, сообщает президентская пресс-служба.

Как отметил Устенко, многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

"Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине", - сказал советник.

Устенко считает, что на курс валюты в Украине влияет ряд факторов. В частности, это состояние внешних рынков, которое сейчас активно улучшается: растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственную продукцию. Это означает, что украинские экспортеры начнут заводить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривны.

Кроме того, советник президента Украины напомнил, что уже в новом году Министерство финансов привлекло на двух аукционах по размещению ОВГЗ свыше 17 млрд грн. Часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривну.

Таким образом, по словам Устенко, создаются основания для укрепления национальной валюты.

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Напомним, Кабинет министров постановлением от 9 декабря 2020 года № 1236 ввел новые ограничения в связи с острой респираторной инфекцией SARS-CoV-2. Этим же постановлением водятся дополнительные карантинные мероприятия с 8 до 24 января 2021 года.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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