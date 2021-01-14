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Економічний радник Зеленського дав прогноз курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Радник президента очікує падіння долара

Посилення карантинних заходів, запроваджене в Україні з 8 до 24 січня, суттєво не вплине на курс гривні до долара. Натомість можна очікувати зміцнення національної валюти.

Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко, повідомляє президентська прес-служба.

Як зазначив Устенко, багато підприємств продовжують працювати, а кон’юнктура на зовнішніх ринках сприяє притоку валюти в країну.

"Обмежувальні заходи в основному стосуються діяльності у сфері послуг, але промислові та аграрні підприємства продовжують працювати. Також працює банківська система. Тому карантин не здійснить суттєвого впливу на курс валют в Україні", - сказав радник.

Устенко вважає, що на курс валюти в Україні впливає низка чинників. Зокрема, це стан зовнішніх ринків, який зараз активно поліпшується: зростають ціни на ті групи товарів, які експортує Україна: метали й сільськогосподарська продукція. Це означає, що українські експортери почнуть завозити в країну більше валютної виручки. А додаткова пропозиція валюти на ринку створюватиме тиск на іноземні валюти та сприятиме зміцненню гривні.

Крім того, радник президента України нагадав, що вже у новому році Міністерство фінансів залучило на двох аукціонах з розміщення ОВДП понад 17 млрд грн. Частина покупців для придбання ОВДП заводили в країну валюту і конвертували її у гривню.

Таким чином, за словами Устенка, створюються підстави для зміцнення національної валюти.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 9 грудня 2020 року № 1236 ввів нові обмеження у зв'язку з гострою респіраторною інфекцією SARS-CoV-2. Цією ж постановою водяться додаткові карантинні заходи з 8 до 24 січня 2021 року.

Відзначимо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Прогноз погоди
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